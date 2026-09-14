Il giorno dopo le polemiche nate intorno all’incidente stradale che ha coinvolto Daniel Maldini, il Cagliari è intervenuto con un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del calciatore e sull’esito degli accertamenti effettuati.

L’attaccante classe 2001 è rimasto coinvolto nel sinistro intorno alle 5:15 di domenica mattina, nella zona nord di Milano, poche ore dopo aver segnato il rigore decisivo nella vittoria per 2-1 del sardi contro l’Atalanta.

Daniel Maldini, l’incidente e gli accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni, Maldini si trovava alla guida della sua auto quando si è verificato l’impatto con un altro veicolo. Complessivamente sono rimaste coinvolte sei persone, tutte ferite in maniera non grave. Il calciatore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti ed è stato successivamente dimesso. (La dinamica dell’incidente resta comunque al vaglio della Polizia locale).

I controlli effettuati sul posto avrebbero rilevato valori pari a 0,91 e 0,89 grammi per litro nei due alcol test. Nettamente superiori al limite di 0,5 previsto dalla legge. Per il giocatore è quindi scattato il ritiro della patente. Le prime notizie avevano riferito anche di una positività a un pre-test per la possibile assunzione di sostanze stupefacenti. Risultato preliminare che necessitava però di ulteriori verifiche.

Il comunicato del Cagliari

Nelle ultime ore, il club rossoblù ha comunicato che i nuovi controlli tossicologici ai quali è stato sottoposto Maldini hanno dato tutti esito negativo:

«Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra».

Maldini ha ripreso regolarmente il lavoro con i compagni e sarà quindi a disposizione di Fabio Pisacane in vista della trasferta contro l’Udinese, in programma sabato 19 settembre.