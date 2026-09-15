Un tavolino, un caffè, una bottiglietta d’acqua e una conversazione faccia a faccia. In uno scatto rubato, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è seduto in un locale di Torino insieme a Luciano Moggi, storico ex dirigente della Juventus: un incontro inatteso, immortalato nelle ore successive alla trasferta vinta 2-0 dalla Roma contro il Torino grazie alle reti di Malen e Pisilli. Un successo che ha permesso ai giallorossi di conquistare la quarta vittoria in altrettante giornate e di raggiungere l’Inter in vetta alla classifica.

La presenza dei due allo stesso tavolo alimenta inevitabilmente curiosità e interrogativi. Di cosa stavano parlando? Della Roma, della Juventus, di calcio o semplicemente dei tanti anni trascorsi nello stesso ambiente?

Al momento non è possibile conoscere il contenuto della conversazione. Non risultano dichiarazioni dei diretti interessati e, soprattutto, non esistono elementi che consentano di qualificare il colloquio come un incontro di lavoro, una consulenza o un confronto legato al mercato. Qualsiasi interpretazione di questo tipo andrebbe quindi considerata soltanto una supposizione.

Al di là di quest’ultimo incontro, del resto, a unire Gasperini e Moggi esiste un rapporto che affonda le proprie radici molto indietro nel tempo. L’attuale tecnico romanista è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e nel 1994 è tornato in bianconero da allenatore, guidando progressivamente Giovanissimi, Allievi e Primavera. Ha lasciato Torino soltanto nel 2003, quando ha iniziato la propria carriera tra i professionisti sulla panchina del Crotone.

Proprio in quegli anni Moggi occupava una posizione centrale nella dirigenza juventina. Le loro strade professionali si sono quindi incrociate per quasi un decennio. Franco Ceravolo, allora responsabile del settore giovanile, ha raccontato di aver segnalato proprio a Moggi e Antonio Giraudo le qualità di Gasperini, ottenendo il via libera per affidargli la Primavera.

Di cosa stavano parlando? Per il momento, la risposta la conoscono soltanto loro.