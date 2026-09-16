Milan, scoppia il caso Modric? Ordine: “Sono pronto a sdraiarmi davanti Milanello!”

Milan, scoppia il caso Modrić? – La sostituzione del croato all’intervallo contro la Lazio ha aperto un dibattito destinato in casa rossonera. Dopo un primo tempo complicato, chiuso dai rossoneri sotto 2-0, Rúben Amorim ha deciso di lasciare negli spogliatoi il Pallone d’Oro, inserendo Musah. Una scelta che ha contribuito alla rimonta del Milan, capace di raggiungere il 2-2 grazie alla doppietta di Moreira.

Il punto, però, non sembra essere un problema personale tra allenatore e giocatore. Lo stesso Amorim ha spiegato che Modrić ha compreso la decisione e non l’ha presa sul personale, definendolo un giocatore intelligente. Il tecnico ha inoltre ribadito il valore del centrocampista, sottolineando come il Milan debba costruire un sistema capace di metterlo nelle condizioni migliori.

La questione è soprattutto tattica. Il calcio di Amorim richiede intensità, pressing, transizioni rapide e continui ribaltamenti di fronte, caratteristiche che possono mettere in difficoltà un giocatore di 41 anni. Contro la Lazio, secondo quanto spiegato dal tecnico, Modrić tendeva ad abbassarsi troppo, lasciando meno uomini tra le linee. Per questo nella ripresa il Milan ha cercato maggiore velocità in mezzo al campo.

Nonostante le difficoltà, però, Modrić resta centrale nei piani rossoneri. A settembre aveva ribadito di essere rimasto al Milan per vincere e di sentirsi parte importante del progetto. Ora la sfida per Amorim sarà trovare il modo di coniugare il calcio ad alta intensità del nuovo Milan con le qualità del suo giocatore più esperto. Il caso Modrić, più che uno scontro, sembra quindi essere soprattutto una questione di equilibrio tattico.

“Per Modric sono pronto a scendere in piazza!”

A Radio Radio Lo Sport, Franco Ordine ha commentato le recenti polemiche sul centrocampista ex Real Madrid: “Il ‘non detto’ su Modric è che la protesta riguarda la sua età: è partita una campagna sull’età di Modric“.

Ordine ha poi contestato apertamente quello che considera un accanimento nei confronti del giocatore: “Se continua, sono pronto a organizzare una protesta di piazza: mi sdraio davanti i cancelli di Milanello!“.

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