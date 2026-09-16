SPALLETTI COMMENTA LE VOCI SU CONTE – La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato strascichi nell’ambiente Juventus. Dopo il ko, infatti, tra i tifosi sono tornate a circolare le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Un argomento spuntato fuori anche in conferenza stampa, dove Luciano Spalletti è stato chiamato a commentare proprio il possibile desiderio della tifoseria di rivedere Conte alla guida della Juventus. “I tifosi rivogliono Conte? Ognuno dà forza a ciò che vuole“, ha risposto Spalletti.

Spalletti o Conte: su chi deve puntare la Juventus?

Il nome di Conte, dunque, torna a fare rumore in casa Juventus proprio dopo una sconfitta che ha alimentato dubbi e discussioni. Al momento, però, il tema resta confinato al dibattito e alle voci della tifoseria: la domanda posta a Spalletti riguardava infatti il sentimento di una parte dei sostenitori, non un’ipotesi concreta di cambio in panchina.

La risposta dell’allenatore ha inevitabilmente acceso ulteriormente la discussione. Da una parte chi continua a puntare su Spalletti, dall’altra chi guarda al passato e immagina nuovamente l’ex allenatore del Napoli sulla panchina bianconera.

Il dibattito, dopo Sassuolo, è ufficialmente aperto: Spalletti merita fiducia oppure la Juventus dovrebbe ripartire da Conte?