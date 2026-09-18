Lagarde ammette uno dei più grandi fallimenti dell’UE (poi prepara il peggio)

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato che il tradizionale modello di crescita europeo basato sull’export si sta erodendo. Quindi a distanza di 12 anni avevo ragione io. Avevo ragione io quando vi dicevo che un modello basato sulle esportazioni alla lunga non può reggere.

Intervenendo al Forum Economico Mondiale di Ginevra, Lagarde ha spiegato che il vecchio schema fondato su commercio estero e catene globali non è più sufficiente. Ma guarda un po’: nel corso del 2026 l’economia europea è continuata a crescere debolmente nonostante lo shock energetico, trainata da domanda interna e consumi.

Il vero problema non sono le barriere nazionali

E per rendere questa spinta un motore permanente, Lagarde ritiene indispensabile rimuovere le barriere nazionali che frammentano i mercati finanziari. Ecco, naturalmente lavorano alla rovescia, nel loro interesse. Il mercato unico europeo con 450 milioni di consumatori rappresenta, secondo lei, una massa critica che deve essere sfruttata appieno per competere a livello globale.

Cara Lagarde, finché i cittadini non hanno soldi da spendere e finché gli imprenditori sono massacrati dalle norme europee, tu puoi anche togliere tutte le barriere che vuoi, ma non cambi niente. Capisci? O meglio, tu lo sai bene.

“Un’attenzione particolare va posta ai mercati dei capitali”. Ecco dove vogliono andare. Secondo loro vogliono parlare come al solito di euro, cioè la lezione di 30 anni di distruzione dello stato sociale non è bastata, la lezione di 30 anni di massacramento di pensioni, sanità, istruzione e via discorrendo non è bastata, la lezione di 30 anni di massacramento delle aziende non è bastata. Vogliono di più.

Le aziende italiane fanno innovazione ogni giorno, senza Bruxelles

“Favorire una maggiore scala europea consentirebbe alle aziende innovative di espandersi senza i vincoli dei confini nazionali”. No, no: i vincoli, cara Lagarde, sono quelli burocratici delle norme europee. E guarda che le aziende innovative guarda, io faccio consulenza strategica stamattina a un’azienda, come tutti i giorni, e le aziende mi trovano dal sito valeriomalvezzi.it. Ho a che fare con l’innovazione tutti i giorni. Ieri ho passato 8 ore in un albergo a parlare di innovazione con un’azienda venuta in consulenza strategica.

Gli imprenditori, anche le piccole e medie imprese, sarebbero già morti se non facessero innovazione. È che chiaramente voi pensate alle aziende della Silicon Valley, che è tutta un’altra questione.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi