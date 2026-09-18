La quinta giornata di Serie A, ultima prima della sosta per le Nazionali, propone diversi appuntamenti di primo piano. Il programma delle big si aprirà sabato 19 settembre con lo scontro al vertice alle ore 18:00 tra Roma e Inter. Entrambe a punteggio pieno, si affronteranno all’Olimpico per il primato solitario. Subito dopo l’impegno della rivelazione Lazio in quel di Venezia, a caccia dei 3 punti dopo il pareggio nell’ultimo turno contro il Milan.
Domenica alle 12:30 il Napoli di Allegri sarà invece ospite della Fiorentina: dopo la vittoria sul Bologna, gli azzurri cercano continuità per riavvicinarsi alla vetta. Alle 18:00 la Juventus riceverà l’Atalanta, in una sfida delicata tra due squadre chiamate a reagire dopo le ultime sconfitte.
A chiudere il turno sarà Milan-Lecce, domenica alle 20:45. I rossoneri, ancora imbattuti ma già distanti dalle capoliste, hanno bisogno dei tre punti per restare agganciati al gruppo di testa.
Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: