Ancora una serata da protagonista per Lamine Yamal con la maglia della Spagna: il talento del Barcellona ha firmato una doppietta nel 4-1 contro la Croazia in Nations League, contribuendo al nuovo successo della Furie Rosse.

Una prestazione che inevitabilmente ha riportato al centro della scena il tema Pallone d’Oro. Yamal, però, nel post partita ha preferito dribblare il discorso con la stessa facilità con cui si libera degli avversari in campo.

Nations League, Spagna-Croazia, parla Yamal: «Pallone d’Oro? Non so chi abbia vinto, penso a giocare»

Interrogato sul possibile (e probabilmente auspicato) esito della votazione, il classe 2007 ha spiegato di non conoscere il risultato e di non voler trasformare il Pallone d’Oro nell’unico obiettivo della propria stagione.

«Non voto io, non so chi abbia vinto e non so nulla. Alla fine non gioco soltanto per queste cose», ha dichiarato alla stampa spagnola. «Gioco per me, per i tifosi, per la prossima stagione, per la Nazionale e per continuare a vincere. Non giochiamo soltanto per i premi individuali».

Dichiarazioni che vanno di pari passo con quelle rilasciate anche di recente. Solo pochi giorni fa infatti lo stesso Yamal aveva parlato apertamente delle proprie ambizioni per il Pallone d’Oro, sottolineando però di non voler fare campagna per convincere i votanti.

Adesso l’attenzione torna subito al campo: «Contento per la vittoria. Ora pensiamo alla partita di Oviedo, aspettiamo e continuiamo a giocare».