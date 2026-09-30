Lazio, scontro di fuoco Melli-Vocalelli: “La schifavate! Ora ammettetelo…”

Il sorprendente avvio di campionato della Lazio riaccende il dibattito sui giudizi espressi durante l’estate, dopo mesi segnati da problemi societari, polemiche (culminate nella protesta e nella scelta di disertare lo Stadio da parte dei tifosi) e forte pessimismo attorno alla squadra biancoceleste.

A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli attacca frontalmente chi aveva previsto una stagione molto complicata: “La maggioranza ha schifato questa squadra. Adesso ne parlano tutti”. Secondo lo storico giornalista, quanto mostrato finora sarebbe già sufficiente per mettere in discussione molte delle previsioni iniziali: “Quello che è accaduto è già da stropicciarsi gli occhi dalla meraviglia”.

Il confronto diventa particolarmente acceso con Alessandro Vocalelli. Ma l’ex direttore del Corriere dello Sport replica non lasciando adito a dubbi: “Ho sempre distinto nettamente le critiche alla gestione societaria dal valore tecnico della rosa“.

La carica di uno, che senza nascondersi nemmeno troppo parla di Lazio come vera sorpresa del Campionato; la cautela dell’altro, che non riesce a dimenticare tutto quello che di brutto è successo intorno alla squadra e all’aspetto sportivo. Voi da che parte state?