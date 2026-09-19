Venezia – Lazio, Fusco “A botta calda”: “Primi in classifica dopo un’estate di critiche”

La Lazio impegnata nella trasferta di Venezia, sfrutta la possibilità di registrare la miglior partenza della sua storia, portando a casa i tre punti e mettendosi al primo posto della classifica di Seria A insieme a Inter e Roma. Decisivo Mandas che para un rigore nel primo tempo, Zaccagni che il rigore lo realizza nel secondo insieme a Noslin che chiude i conti di testa. Il successo della Lazio per 2 a 0 è commentato da Fusco: “La Lazio dopo questo ciclo di 5 partite arriva prima in classifica dopo una estate piena di critiche e avvenimenti che solo una squadra con questa tradizione può avere.

La Lazio oggi non ha giocato un ottimo calcio, nel primo tempo si sono rivisti i fantasmi di Mantova, nel secondo tempo Gattuso, grande artefice di questa stagione, ha rimesso le cose a posto. Grandi meriti li ha avuti Mandas che sul rigore fa un capolavoro. Insieme a Sutalo il portiere è stato il migliore in campo”.