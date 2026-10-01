Max Tonetto guarda con fiducia alla Roma di Gasperini, ma invita a non bruciare le tappe. L’ex esterno giallorosso, intervenuto in diretta su Radio Radio – Lo Sport, ha riconosciuto i progressi della squadra, e ha indicato nella continuità del lavoro la strada per arrivare a risultati importanti. La recente partita contro l’Inter ha rafforzato la sua valutazione sul percorso della Roma, insieme alla convinzione che la formazione nerazzurra conservi ancora un vantaggio sulle altre concorrenti.

Secondo Tonetto, dopo un anno dall’inizio della cura Gasperini, i risultati del lavoro del tecnico sono diventati ancora più evidenti. Per l’ex giallorosso, che con Luciano Spalletti ha vissuto una delle fasi più competitive della storia recente del club, questa è forse la notizia migliore possibile: “La crescita di una squadra passa anche dalla capacità di costruire con continuità una mentalità adatta alle partite decisive e alla lotta per i trofei”.

Essere competitivi su tutti i fronti: l’Inter resta il riferimento

L’ex romanista ha indicato l’obiettivo della stagione: “L’obiettivo della Roma deve essere quello di essere competitiva su tutti i fronti“. In tal senso, l’ultimo pareggio contro i campioni in carica dell’Inter rappresenta sicuramente un altro passo importante verso quella direzione.

Ma sulle gerarchie del campionato, Tonetto ha mantenuto una posizione netta: “Reputo ancora l’Inter sopra tutte le altre squadre“. Una valutazione vicina a quella espressa dallo stesso Gasperini alla vigilia della sfida. Il tecnico aveva riconosciuto il valore dei risultati nerazzurri e ha indicato il lavoro sulla propria squadra come priorità: “Per arrivare a quei livelli, dobbiamo guardare ancora a noi stessi“.

Tonetto, la Roma di Spalletti e la mentalità per arrivare fino in fondo

Nel suo intervento, Tonetto ha richiamato l’esperienza vissuta con Luciano Spalletti. Arrivato dalla Sampdoria nell’estate del 2006, ha indossato la maglia giallorossa per quattro stagioni, diventando uno dei protagonisti delle stagioni culminate nei successi soprattutto in Coppa Italia. Il tecnico di Certaldo ha iniziato il suo primo ciclo romanista nel 2005, giusto un anno prima. E già nella prima stagione la squadra ha ottenuto undici vittorie consecutive in Serie A…

“Anche vincere fa parte di un percorso. Una squadra deve costruire una certa mentalità per arrivare fino in fondo“, ha spiegato Tonetto. Il richiamo trova riscontro nei risultati di quella Roma: la Coppa Italia nel 2007, la Supercoppa italiana nell’agosto dello stesso anno e un’altra Coppa Italia nel 2008. In tutte e tre le occasioni, la squadra di Spalletti ha conquistato il trofeo superando proprio gli acerrimi (e nuovamente attuali) rivali nerazzurri.

Ma 20 anni sono tantissimi, specie nel calcio. E sui tempi necessari alla nuova Roma per raccogliere i frutti del suo lavoro, Tonetto ha concluso: “Mi sembra che questo percorso sia davvero iniziato. Credo che anche in tempi abbastanza veloci possano arrivare risultati importanti“.