“Influencer pagati per propaganda”, Israele ha l’élite ma perde l’opinione pubblica | Con Roberto Vivaldelli

Oltre 45 milioni di dollari: è il valore del contratto con cui Israele, secondo il Wall Street Journal, finanzia negli Stati Uniti messaggi scritti con l’intelligenza artificiale e pubblicità sui media conservatori, attraverso l’operazione di Brad Parscale, ex responsabile della campagna digitale di Trump nel 2016. Intanto il caso Macklemore-Ed Sheeran riaccende il dibattito sulla libertà d’espressione.

Il consenso che scivola via

“Il problema, ovviamente, è politico: Israele avrebbe dovuto semmai cambiare le proprie policy a Gaza e in Medio Oriente”. Lo sostiene Roberto Vivaldelli, giornalista di InsideOver, in diretta ai nostri microfoni. Tel Aviv ha scelto un’altra strada: investire in propaganda su più livelli, dagli influencer sui social alle organizzazioni vicine alla lobby, fino all’addestramento dei chatbot. Ma “è molto difficile cambiare le impressioni, i sentimenti dell’opinione pubblica”, e i risultati per ora non arrivano.

Il nodo è la distanza tra due mondi. “Israele ha saldamente in mano l’élite intellettuale e politica, mentre gli sta completamente sfuggendo il controllo dell’opinione pubblica”. A Washington il consenso bipartisan regge, anche se ha iniziato a inclinarsi. Tra gli elettori, repubblicani compresi, i sondaggi raccontano un’altra storia.

Il caso Sheeran

Per Giorgio Bianchi, l’opinione pubblica americana è il vero termometro. Emblematico l’episodio del cantante britannico: Macklemore escluso dalla tournée dopo il “Free Palestine” gridato dal palco, su pressione del proprietario dello stadio Robert Kraft, già ospite di Sheeran a un suo matrimonio e sostenitore degli Friends of the IDF. Un cantante finito in mezzo a una vicenda più grande di lui, con una toppa peggiore del buco. “È evidente che questo meccanismo di censura e di ricatto, oserei dire, non funziona più, perché l’opinione pubblica, soprattutto i giovani, anche negli Stati Uniti sta guardando altrove e i soldi non bastano. Questa diga che è stata eretta nel tempo tra i fatti e l’opinione pubblica presenta delle falle sempre più evidenti” e per Bianchi “stanno cercando in tutti i modi di tamponare”.