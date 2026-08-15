Milan, il clamoroso allarme di Ordine: “Momento delicatissimo, la causa è solo una”

Il Milan sta vivendo una fase particolarmente delicata, e uno dei temi che sta facendo più discutere è senza dubbio il mercato. La rivoluzione di Cardinale ha rallentato dopo i primi grandi colpi. Tra trattative che non decollano, obiettivi che sembrano complicarsi e una rosa che ha ancora bisogno di essere rinforzata, la situazione in casa rossonera sta iniziando a preoccupare i tifosi, l’allarme lo lancia Franco Ordine.

Rúben Amorim lavora e continua a chiedere innesti, le riunioni per piazzare i calciatori indicati come esuberi continuano. Però la prima di Campionato si avvicina, manca una settimana. Ordine fa il punto della situazione, riportando tutte le perplessità sul progetto Milan: “Goncalo Ramos e Gila ci sono, ma il rifacimento della rosa è ancora da portare avanti”