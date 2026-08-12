QUALI SONO LE COLPE DI MARCELL JACOBS? | Un grande, grandissimo atleta accusa un problema fisico prima della Finale del 100 metri, dopo aver dominato in scioltezza la semifinale e un branco (gregge? Entrambe le definizioni?) di frustrati esulta sui social con tanto di faccine, risate, prese per i fondelli.

Quali sarebbero le “colpe” di Marcell Jacobs? La domanda non è soltanto provocatoria: è un antidoto contro il becerume, come quando ci si fa iniettare una piccola dose di veleno affinché poi l’organismo neutralizzi gli effetti del veleno stesso.

Una quota non irrilevante di nostri connazionali non riesce a non mostrare tutta la propria stupidità, amplificata dalla risonanza digitale: per frustrazione data da vite insoddisfacenti proiettata nei confronti di individui che sono un manifesto di talento e successo; per il gusto di denigrare quelli che sono indiscutibilmente dei simboli positivi, collocandosi all’interno di una minoranza rumorosa e quasi sempre sgrammaticata; perché avrà sempre valore il motto di Enzo Ferrari: – Gli italiani perdonano tutto, tranne il successo -.

Poi, dobbiamo sempre rammentare quella quota di razzisti, peraltro in aumento, che ammantano le loro considerazioni di fumose motivazioni con l’intento di celare, senza riuscirci, il fatto che Jacobs non lo sopportano per il colore della pelle e quindi non gioirebbero mai per una sua vittoria, come accade con altri campioni italiani, come Paola Egonu o Angelo Morejon.

Non sappiamo come proseguirà la carriera di Marcell Jacobs, che nel frattempo ha già scritto la storia dello sport azzurro; abbiamo molte più certezze, invece, circa gli umori dei tanti haters risaliti dalla fogna social: continueranno a diffondere le loro invettive, cambieranno bersaglio all’occorrenza, infine si renderanno conto che i loro velenosi sfoghi non avranno migliorato di nulla i loro umori e le loro frustrazioni da divano. Al massimo, prima o poi cambieranno il divano.