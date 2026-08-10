Retroscena Roma, Camelio sbotta: “Rodrigo Mora? Gasp si è rimangiato tutto!”

La Roma continua a lavorare per Rodrigo Mora, uno dei giovani più interessanti del Porto. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra i due club sono entrati nel vivo e sul tavolo sarebbero state discusse diverse formule per un’operazione dalla valutazione complessiva vicina ai 50 milioni di euro.

L’interesse per il talento portoghese apre però anche una questione di natura tattica. Mora ha caratteristiche differenti rispetto agli esterni offensivi cercati dalla Roma negli ultimi mesi e proprio su quel ruolo Gian Piero Gasperini aveva insistito più volte, chiedendo rinforzi capaci di garantire velocità e uno contro uno sulle fasce.

È proprio questa apparente inversione di rotta ad aver acceso il dibattito durante l’ultima puntata di Radio Radio Lo Sport.

Roma, il retroscena di Enrico Camelio: “Da William Gomes a Rodrigo Mora, Gasperini si sta rimangiando tutto?”

Secondo quanto appreso dal direttore Ilario Di Giovambattista e Enrico Camelio, Rodrigo Mora non sarebbe stato affatto il primo giocatore per il quale la Roma avrebbe contattato il Porto.

I giallorossi, infatti, avrebbero inizialmente chiesto informazioni su William Gomes, profilo maggiormente riconducibile alle caratteristiche dell’esterno offensivo cercato da Gasperini. Il Porto avrebbe però fatto sapere di non voler aprire alla sua cessione, prospettando invece ai capitolini la possibilità di discutere di Rodrigo Mora.

Una ricostruzione che ha provocato la dura reazione dello stesso Camelio. Per l’esperto di mercato, il punto non riguarda il valore assoluto del giovane portoghese, bensì la distanza tra le sue caratteristiche e quelle dei calciatori inseguiti precedentemente dalla Roma.

“Non sto dicendo che Mora non sia forte. Il problema è un altro: Gasperini ha chiesto esterni per mesi e la Roma ha lavorato su diversi giocatori con quelle caratteristiche. Se adesso si decide di investire su un trequartista, significa snaturare l’idea iniziale… Adesso perché va bene così? Il mister si rimangia sempre tutto“

Il punto, dunque, resta aperto: semplice opportunità di mercato o “incoerenza” colpevole del tecnico ec Atalanta?

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