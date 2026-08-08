Lazio, scontro totale Orsi – Mattioli: “I tifosi cosa pretendono?!”

Il clima in casa Lazio resta teso, i tifosi proseguono lo sciopero, la società non fa passi distensivi. In vista della prossima partita di Coppa Italia contro il Mantova, la decisione di Lotito è quella di lasciare chiusi diversi settori del campo, nello specifico curve e distinti. Un gesto che ha riacceso la polemica. Ma non tutti vedono la situazione della Lazio come drammatica o anche solo problematica.

A Radio Radio Mattino – Sport & News, è andato in scena un duro confronto tra Nando Orsi e Mario Mattioli sul tema dello sciopero del tifo organizzato della Lazio. Il tutto ha origine dalle parole di Mario Mattioli: “Qual è l’obiettivo dei tifosi della Lazio? Non possono pretendere di stare sempre tra le squadre ai vertici del calcio italiano!”. In un clima incandescente come quello degli ultimi anni in casa Lazio, certe parole fanno sbottare Nando Orsi, che replica piccato.