El Aynaoui esclusivo: “Gasp? Vi svelo il suo metodo! Pellegrini? Gli auguro il meglio…”

Finita l’avventura mondiale con il Marocco, Neil El Aynaoui ha fatto ritorno alla Roma ed è al lavoro con i suoi compagni per preparare al meglio la prossima stagione.

Il centrocampista arrivato dal Lens nell’estate del 2025, è stato uno dei cinque elementi della rosa giallorossa a prendere parte al Mondiale appena concluso; nonché uno dei giocatori migliori in assoluto di tutto il torneo (come non ripensare al “derby” con Manu Koné nel match fra Marocco e Francia?).

In un’intervista esclusiva, direttamente dal ritiro in Galles, il marocchino ha parlato ai nostri microfoni del rientro nel gruppo, del rapporto con Gian Piero Gasperini, delle emozioni dell’avventura nella nazionale africana e delle ambizioni della Roma; tra il campionato e il “sogno” targato Champions League…

El Aynaoui: “Con il Marocco non sento la fatica”

Il centrocampista ha ammesso di aver avuto bisogno di qualche giorno per ritrovare il ritmo dopo gli impegni con la Nazionale: “Sto bene e sono contento di aver ricominciato a lavorare con la squadra. All’inizio è stato un po’ difficile perché mi mancava il ritmo, ma ora sto lavorando duramente per tornare al livello dei miei compagni”.

Indossare la maglia del Marocco gli trasmette però una motivazione particolare: “Quando giochi per il tuo Paese è diverso. C’è una carica incredibile e sono felice della fiducia che mi concede il commissario tecnico. Con il Marocco quasi non senti la fatica”.

La scelta di rappresentare il Paese d’origine della famiglia, nonostante l’infanzia divisa in due tra Francia e Spagna, è arrivata in maniera naturale: “Mio padre (tennista ndr) ha rappresentato il Marocco per tutta la sua carriera e io ho sempre avuto un rapporto speciale con quel Paese. Da bambino trascorrevo lì circa due mesi ogni estate per stare con la mia famiglia”.

“Gasperini è esigente, ma con lui cresciamo”

A un anno dal suo arrivo nella Capitale, El Aynaoui sente di essere diventato un calciatore più maturo: “Era la prima volta che lasciavo la Francia e affrontavo un nuovo campionato. Questa esperienza mi ha fatto crescere e oggi sento di avere molta più esperienza”.

Un percorso favorito anche dal lavoro con Gian Piero Gasperini: “È un allenatore molto esigente e sa esattamente quello che vuole. Lavoriamo duramente e penso che, grazie a lui, stiamo facendo grandi progressi”.

Il centrocampista non vuole fissarsi obiettivi personali legati esclusivamente ai gol. Dopo le otto reti segnate nella sua ultima stagione al Lens, nel primo anno alla Roma ha infatti realizzato solo un gol in campionato e uno in Europa League: “Dipende dal modo in cui giochiamo. Mi piace concludere le azioni e provare a segnare, ma la cosa più importante è aiutare la squadra e fare ciò che chiede il mister”.

Da Pellegrini alla Champions League

El Aynaoui ha parlato anche dei compagni di reparto, spiegando di voler apprendere qualcosa da ognuno di loro: “Cristante ha molta esperienza. In questa squadra ci sono calciatori importanti in ogni ruolo e cerco di prendere qualcosa da ciascuno”.

Parole di affetto anche per Lorenzo Pellegrini (in attesa di notizie in merito all’ufficialità del suo rinnovo con la Roma): “Lorenzo è una brava persona ed è stato un giocatore molto importante per questa squadra negli ultimi anni. Gli auguro il meglio perché se lo merita”.

Infine, l’entusiasmo per il ritorno della Roma nella principale competizione europea: “Quando sono arrivato, tutti mi dicevano che l’obiettivo era qualificarsi in Champions League. Oggi sono felicissimo di poterla giocare. È un sogno per ogni calciatore e non vedo l’ora di iniziare”.

Il centrocampista ha ricordato anche l’impatto avuto con l’Olimpico e con la tifoseria romanista: “La prima partita contro il Bologna è stata speciale. Era la prima volta che vedevo davvero lo stadio pieno: l’atmosfera mi ha impressionato”.

Quanto agli obiettivi per la nuova stagione, El Aynaoui preferisce non guardare troppo lontano (scaramanzia?): “Non mi piace pensare eccessivamente al futuro. Voglio semplicemente lavorare e fare meglio dello scorso anno”.

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