Vocalelli smonta Gattuso: “Dice cose banali, non ha capito qual è il vero problema della Lazio!”

“GATTUSO NON HA CAPITO IL VERO PROBLEMA DELLA LAZIO” – Prosegue la preparazione estiva della Lazio. Dopo la vittoria contro la pirotecnica vittoria per 6-3 contro l’Avellino, i biancocelesti hanno superato anche l’Ascoli, imponendosi per 1-2.

Sugli spalti del “Del Duca” erano presenti circa 11 mila tifosi, di cui quasi tremila arrivati da Roma. A far da protagonista è stata, ancora una volta, la contestazione contro il Presidente Claudio Lotito, sostenuta anche dalla tifoseria ascolana, storicamente gemellata con quella laziale.

Un clima di forte tensione che dura ormai da mesi e che si protrarrà anche con l’inizio della nuova stagione. La campagna abbonamenti, infatti, sta registrando il suo record negativo, con numeri ben lontani da quelli registrati nelle annate passate.

Al termine della partita, Gennaro Gattuso ha lanciato un messaggio ai sostenitori biancocelesti: “Dobbiamo fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto. Possiamo cambiare le cose, solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle trasferte. All’Olimpico i tifosi sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte“.

Vocalelli contro Gattuso: “Non ha capito il vero problema della Lazio!”

A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli si è scagliato duramente contro le parole dell’ex CT della Nazionale. Il giornalista, infatti, ha sottolineato come il tecnico biancoceleste avrebbe frainteso le ragioni del malcontento che da mesi accompagna l’ambiente laziale.

“Quello che dice Gattuso è pura retorica! Non ha capito il vero problema: i tifosi non si sono allontanati perché i giocatori non ce la mettevano tutta, i motivi sono ben altri!” – ha dichiarato.

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