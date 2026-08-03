“CLAUDIO LOTITO DEVI VENDERE…” – La Lazio supera l’Ascoli per 2-1 in rimonta e porta a casa un’altra vittoria nel proprio precampionato. Dopo il vantaggio marchigiano firmato da Chakir al 61’, i biancocelesti reagiscono immediatamente: Zaccagni pareggia cinque minuti più tardi, mentre Ratkov completa la rimonta all’88’.

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Il risultato, però, rappresenta soltanto una parte del racconto della serata del Cino e Lillo Del Duca. Sugli spalti, infatti, l’amichevole si è trasformata in una manifestazione di vicinanza tra le due tifoserie, legate da un rapporto di amicizia portato avanti da anni.

Ascoli-Lazio, lo striscione e i cori contro Lotito

Tra cori condivisi, sciarpe e momenti di fratellanza, il gesto più significativo è arrivato dalla curva ascolana, che ha esposto uno striscione inequivocabile:

«La maglia appartiene al suo popolo! Avanti laziali, fino alla libertà».

Un messaggio indirizzato ai sostenitori biancocelesti, impegnati da mesi in una dura contestazione nei confronti della gestione di Claudio Lotito. Poco dopo, dagli spalti del Del Duca si è alzato anche il coro ormai diventato il simbolo della protesta: «Claudio Lotito devi vendere, vattene…».

I tifosi dell’Ascoli si sono così uniti apertamente alla contestazione laziale, trasformando l’amichevole in un nuovo capitolo dello scontro tra il popolo biancoceleste e il presidente. Lo striscione e i cori contro il patron sono stati segnalati durante la partita anche dalle cronache provenienti dallo stadio.

La serata nelle Marche ha mostrato ancora una volta la distinzione tracciata dai sostenitori capitolini: sostegno totale alla maglia e alla squadra, opposizione netta alla società. I numerosi tifosi arrivati dalla Capitale hanno accompagnato la Lazio per tutta la partita e salutato i giocatori sotto il settore ospiti dopo il successo: differenza evidente con il deserto dello Stadio Olimpico.

Questa volta, però, il tifo biancoceleste non era da solo. Il sostegno della curva marchigiana ha dato alla protesta una forza ancora maggiore, portando il messaggio contro Lotito fuori dai confini romani: la maglia appartiene al suo popolo e, almeno sugli spalti del Del Duca, Ascoli e Lazio hanno cantato con una sola voce.

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