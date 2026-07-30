“Lotito deve andarsene!” ▷ Ferrajolo: “Lazio senza tifosi, campionato a rischio”

La frattura tra Claudio Lotito e la tifoseria della Lazio ha raggiunto livelli mai visti. Dopo il grande corteo del 2 luglio, partito da Ponte Milvio e arrivato fino allo stadio Flaminio, la contestazione si è trasferita anche sulla campagna abbonamenti: al termine della prima fase sono stati registrati circa 2.000 rinnovi, con il 93,3% dei vecchi abbonati che ha scelto di non sottoscrivere nuovamente la tessera.

Un segnale durissimo da parte del popolo biancoceleste, deciso a lasciare vuoto lo Stadio Olimpico per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’attuale gestione societaria.

Ferrajolo contro Lotito: “Deve lasciare la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Ferrajolo ha espresso una posizione netta, indicando nell’uscita di scena dell’attuale presidente il primo passo per ricomporre una situazione ormai diventata insostenibile.

«Bisogna trovare una soluzione, ma credo che la prima sia che il presidente se ne vada. Come si può pensare di portare avanti una società senza i tifosi? È una follia», ha dichiarato il giornalista.

Secondo Ferrajolo, la protesta non può più essere considerata soltanto una questione interna alla società. La possibilità di vedere una squadra disputare le proprie partite casalinghe davanti a spalti quasi completamente vuoti renderebbe necessario anche un intervento delle istituzioni sportive.

«È una situazione irreale, che non avevo mai visto e che non credo sia sopportabile. Dovrebbero intervenire la Federazione e il ministro dello Sport, perché qui si rischia di mettere in pericolo il campionato italiano».

Il giornalista ha quindi richiamato il tema della regolarità della competizione, sottolineando come l’assenza sistematica del pubblico casalingo potrebbe produrre uno scenario anomalo rispetto alle altre società.

Per lui, però, il punto principale rimane il rapporto ormai compromesso tra Lotito e l’ambiente laziale:

«Serve buon senso e soprattutto un atto d’amore verso la Lazio. Non capisco perché un presidente debba restare al proprio posto contro la volontà della gente. Lo trovo di una violenza veramente grave».

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