Avete presente il capo della sede RAI di Gerusalemme dal luglio 2023, Giovan Battista Brunori?

No?

È quel gran pezzo di professionista che ha definito “escursionisti”, i coloni armati che hanno assaltato la città di Tal, vicino a Nablus, in Cisgiordania.

Per inciso, per chi non lo sapesse, Hamas non c’entra nulla con la Cisgiordania: infatti questo territorio è controllato amministrativamente dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) – dominata dal partito laico Fatah -, mentre il controllo militare e territoriale complessivo è subordinato all’occupazione di Israele.

Scrive Claudia Carpinella su InsideOver: “Gli ‘escursionisti’ provenivano da Havat Gilad, un insediamento illegale persino per Israele che, in realtà, è una roccaforte della violenza dei coloni israeliani.

È stato costruito in memoria di Gilad Zar, membro della Jewish Underground, un’organizzazione terroristica di coloni attiva negli anni ’80 e condannata per atti di terrorismo.

Da lì partono continuamente razzie ai danni dei palestinesi: attacchi contro gli abitanti, molestie, abbattimento di ulivi e atti di intimidazione strutturale”.

Quello che Brunori non vede, o fa finta di non vedere, è che le violenze dei coloni in Cisgiordania sono all’ordine del giorno. L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è quello di esasperare le popolazioni autoctone per spingerle a una reazione violenta, che poi possa essere presa a pretesto per un’escalation nella repressione e nella pulizia etnica.

Brunori molto probabilmente non vede perché non è un osservatore equidistante.

E’ portatore di un conflitto di interessi grosso come una casa.

La sua di casa.

Infatti Giovan Battista Brunori è sposato con una donna ebrea di nome Giovanna. Non un’ebrea qualsiasi. Si tratta di Giovanna Ben Amozegh della rubrica Shalom.

Scrive lo stesso Brunori: “Sì la Giovanna con la quale anni fa avevo realizzato la rubrica radiofonica Shalom era l’allora fidanzata e oggi mia moglie Giovanna Micaglio Benamozegh (pronipote del rabbino di Livorno Elia, maestro del padre di Toaff), membro della comunità ebraica di Roma e impegnata in attività culturali con l’Unione delle comunità ebraiche italiane”.

Giovanna Micaglio Benamozegh, dal 2018 al 2021, è stata anche la responsabile nazionale dell’ufficio stampa di ADEI WIZO, Associazione Donne Ebree d’Italia e Women International Zionist Organization.

In queste ore, oltre 550 ex alti ufficiali delle forze di sicurezza israeliane, ex dirigenti del Mossad, dello Shin Bet, della polizia, del Consiglio di sicurezza nazionale e del corpo diplomatico israeliano hanno chiesto a Trump di fare pressione sul primo ministro Benjamin Netanyahu affinché intervenga contro la crescente violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, avvertendo che l’escalation potrebbe avere conseguenze per la sicurezza di Israele e per la stabilità della regione.

Capito caro Brunori?

Stanno parlando dei tuoi “escursionisti”.

Giorgio Bianchi, 29 luglio 2026