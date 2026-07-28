Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio è arrivato durante il Consiglio Federale della FIGC, in corso nella sede di via Allegri, dove il presidente Giovanni Malagò ha comunicato di essere al lavoro per affidare nuovamente la panchina azzurra all’ex allenatore dell’Italia.

«Sto parlando con Roberto Mancini perché sia lui il nuovo ct», avrebbe riferito Malagò ai consiglieri federali. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il presidente avrebbe poi confermato che Mancini è destinato a diventare il prossimo selezionatore della Nazionale.

Resta invece ancora da definire ufficialmente il ruolo di direttore tecnico, rimasto vacante dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Secondo le ultime indiscrezioni, il candidato principale è Claudio Ranieri, anche se la nomina non sarebbe stata ancora formalizzata durante la riunione. In mattinata si era invece defilato Giorgio Chiellini, dichiarando di essere «felice alla Juventus».

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