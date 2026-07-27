Nazionale, “Malagò si è giocato la credibilità! Maldini? Arrogante, vada via” ▷ Padovan

Il nuovo corso della FIGC è già finito al centro di una bufera. Dopo i contatti resi pubblici con Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, il mancato accordo con Andrea Pirlo ha alimentato ulteriormente il caos intorno alla scelta del prossimo commissario tecnico degli Azzurri. Sullo sfondo restano anche le indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, scelti da Giovanni Malagò per guidare la ricostruzione tecnica della Nazionale.

Soltanto pochi giorni prima, Malagò, Maldini e Leonardo avevano presentato pubblicamente il nuovo progetto federale, parlando di condivisione delle decisioni e confermando i colloqui avuti con alcuni dei tecnici più prestigiosi al mondo. La gestione della vicenda, però, ha suscitato numerose critiche.

Nazionale, Padovan: “Malagò ha perso reputazione e credibilità, Maldini? Un arrogante”

Sull’operato del presidente federale è intervenuto duramente Giancarlo Padovan ai microfoni di Radio Radio. Il giornalista ha manifestato tutta la propria delusione per l’incertezza mostrata dalla nuova dirigenza della FIGC.

“Mai mi sarei aspettato questo comportamento e tutto questo impaccio da parte di Malagò. Così si è giocato la reputazione e la credibilità: non ha agito da grande dirigente”, ha affermato Padovan.

Nel mirino sono finite anche le nomine di Maldini e Leonardo e la scelta di rendere pubblici i contatti per la panchina azzurra: “Malagò ha perso tempo con loro: è stato un errore prenderli. Come si fa a sbandierare ai quattro venti una trattativa come quella per Ancelotti?”

Padovan ha poi riservato parole particolarmente dure a Maldini, dopo le indiscrezioni su un possibile passo indietro: “Se se ne vuole andare, vada. Ha dimostrato di essere un arrogante”.

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