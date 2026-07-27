La scelta del nuovo commissario tecnico continua a scuotere la Nazionale italiana. Dopo essere stato indicato come il principale candidato alla panchina azzurra, Andrea Pirlo ha annunciato di non essere più in corsa, mentre gli incontri programmati con la FIGC sono stati cancellati. Al centro del caso è finita la sua collaborazione commerciale con Fonbet, azienda russa attiva nel settore delle scommesse.

La decisione rischia ora di aprire una frattura ai vertici federali. Paolo Maldini, nominato direttore tecnico della FIGC appena poche settimane fa, e l’advisor Leonardo avevano sostenuto la candidatura di Pirlo: secondo le ultime indiscrezioni, entrambi starebbero valutando le dimissioni dopo lo stop imposto all’operazione.

Damascelli: “Pirlo trattato come l’ultimo degli imbecilli”

Sul caos che sta accompagnando la scelta del nuovo CT è intervenuto Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio. Il giornalista si è detto soddisfatto del mancato approdo di Pirlo sulla panchina azzurra, ritenendolo soprattutto un epilogo positivo per lo stesso allenatore.

“Sono contento che Pirlo non sarà il commissario tecnico della Nazionale. Per lui è la cosa migliore, perché è stato trattato come l’ultimo degli imbecilli”, ha affermato Damascelli, criticando duramente la gestione della vicenda da parte della Federazione.

Il giornalista ha poi definito “ridicola e ipocrita” la motivazione legata all’accordo di Pirlo con l’azienda russa di betting: “In Nazionale abbiamo un calciatore come Tonali, reduce da una squalifica per scommesse. Non si può utilizzare oggi questo argomento per bloccare Pirlo”.

Una vicenda che, secondo Damascelli, evidenzierebbe tutte le contraddizioni della FIGC e che potrebbe provocare nuove conseguenze, a partire dal futuro di Maldini e Leonardo.

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