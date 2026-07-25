“Gasperini, abbassa le pretese e fa’ la differenza! In Italia stiamo senza una lira…” ▷ Mattioli

La Roma è al lavoro per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa più completa, ma le operazioni procedono con maggiore lentezza rispetto alle aspettative del tecnico. L’allenatore ha chiesto pubblicamente di accelerare sul mercato, ribadendo la necessità di sostituire i calciatori partiti e di aumentare il livello della squadra in vista della nuova stagione.

Prima la delusione targata Greenwood; poi è stata la volta della telenovela Summerville. Una situazione che riapre un problema più ampio: la crescente distanza economica tra la Serie A e i principali campionati stranieri. Un divario che rende particolarmente complicato per le società italiane competere per i profili più prestigiosi e costosi del panorama internazionale.

Mattioli: “Gasperini faccia la differenza”

Sul tema è intervenuto Mario Mattioli ai microfoni di Radio Radio, invitando Gasperini e gli altri allenatori del nostro campionato a ridimensionare le proprie richieste e ad adattarsi alle possibilità economiche delle rispettive società.

“È inutile che la Roma, come le altre squadre italiane, punti ai profili di altissimo livello del calcio mondiale. Nel nostro Paese non abbiamo i soldi che hanno all’estero e dobbiamo necessariamente ripiegare sulle seconde o sulle terze linee”, ha spiegato Mattioli.

Secondo il giornalista, proprio in questo contesto deve emergere il valore dell’allenatore: “Sta a Gasperini, come agli altri tecnici, adattarsi e fare la differenza. Considerando gli stipendi esorbitanti che percepiscono, devono essere loro a valorizzare i giocatori messi a disposizione e a ottenere qualcosa in più dalla squadra”.

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