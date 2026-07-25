Ustica, spuntano nomi e cognomi di politici coinvolti: “La narrazione è smentita dai processi”

Ustica, il generale Tricarico: “La politica ha avuto un ruolo decisivo nel mantenere in vita una narrazione smentita dai processi”

A quarantasei anni dalla tragedia di Ustica, il dibattito resta acceso. Secondo il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il principale ostacolo alla piena ricostruzione della vicenda non sarebbe soltanto giudiziario, ma soprattutto politico. “Una parte politica ben identificata – ha affermato – ha contribuito a sostenere una ricostruzione mistificata e falsa, continuando ad alimentare l’ipotesi del missile o del coinvolgimento di Stati stranieri, nonostante il processo penale abbia escluso quella dinamica. Questo ha impedito di fare piena chiarezza su una tragedia nella quale morirono 81 persone“..

L’ex Capo di Stato Maggiore ha ricordato un episodio risalente ai primi anni Duemila, quando, durante un pranzo istituzionale al quale erano presenti, tra gli altri, Prodi, il sottosegretario Enrico Letta, il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, espresse il proprio disappunto per la decisione del Governo di impugnare in Cassazione una sentenza favorevole all’Aeronautica. “Mi sentii offeso perché invece di prendere atto che una parte importante dello Stato era stata riconosciuta innocente, il Governo decise di proseguire il contenzioso”. Tricarico ha inoltre sostenuto che l’Avvocatura dello Stato avrebbe sconsigliato quell’impugnazione, ritenendola priva di prospettive.

Tra i nomi citati anche quello del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, accusato dal generale di contribuire, attraverso dichiarazioni pubbliche e il sostegno economico all’Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, al mantenimento di una ricostruzione che considera smentita dalle sentenze penali. “Si utilizzano fondi pubblici per sostenere un’associazione che continua ad alimentare una tesi che la giustizia penale avrebbe escluso”. Secondo Tricarico, il caso Ustica rappresenterebbe anche un esempio di quella che definisce una “mala giustizia”.

A cura di Rosanna Piras