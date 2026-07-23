INTERVISTA POST-GARA A CRISTANTE – La Roma di Gian Piero Gasperini conquista anche la seconda vittoria della propria preparazione estiva, battendo nettamente per 6-0 il Trastevere, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

In attesa di ritrovare gli indisponibili Vaz e Pisilli, il tecnico giallorosso ha potuto raccogliere altre indicazioni positive prima della seconda parte del ritiro, in programma in Galles dal 31 luglio. Tra i protagonisti della sfida disputata a Trigoria c’è stato anche Bryan Cristante, autore di una delle reti della formazione romanista.

Cristante: “Conosciamo già le idee di Gasperini”

Al termine dell’amichevole, il centrocampista ha fatto il punto sul lavoro svolto dalla squadra nelle prime settimane della nuova stagione:

“Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister e stiamo trovando continuità. Siamo partiti forte e si lavora tanto”, ha spiegato Cristante, confermando come il gruppo stia assimilando sempre meglio le richieste di Gasperini.

Il centrocampista ha poi parlato anche dei possibili nuovi innesti: “Qualcuno sicuramente arriverà, ma a questo penserà la società”.

Il messaggio a Pellegrini: “Lo aspettiamo a braccia aperte”

Cristante si è soffermato infine sulla situazione di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto con la Roma è scaduto lo scorso 30 giugno.

“L’ho sentito, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo che possa tornare in gruppo il prima possibile”, ha dichiarato il numero 4 giallorosso.

Parole che testimoniano la vicinanza dello spogliatoio all’ex capitano, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per una nuova intesa con il club.

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