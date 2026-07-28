Santiago Castro è sbarcato nella Capitale: il nuovo attaccante della Roma è stato accolto nella tarda serata di ieri da circa 250 tifosi giallorossi, arrivati alla stazione Termini per salutare il primo acquisto del calciomercato romanista.

Roma, Castro accolto dalla folla a Termini

L’attaccante argentino è arrivato intorno alle 23.55, trovandosi davanti un vero e proprio corridoio di sostenitori in festa. Cori, telefoni accesi e sciarpe giallorosse hanno accompagnato i suoi primi passi nella Capitale.

Durante il tragitto dall’uscita del treno al minivan parcheggiato in via Marsala, un tifoso gli ha lanciato una sciarpa della Roma. Castro l’ha raccolta e indossata immediatamente, immortalando poi con il proprio cellulare l’entusiasmo del pubblico presente.

Scortato dal personale del club, il calciatore ha raggiunto l’albergo dove ha trascorso la notte. Nella mattinata di oggi sono previste le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’inizio ufficiale della sua nuova avventura in giallorosso.

Il “Torito” arriva dal Bologna per un’operazione da circa 35 milioni di euro, alla quale dovrebbe aggiungersi il 10% sulla futura rivendita. Dopo settimane di attesa, la Roma può dunque abbracciare il suo primo rinforzo dell’estate.

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