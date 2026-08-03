Due elicotteri antincendio si sono scontrati domenica 2 agosto nella zona di Psatha, a ovest di Atene, durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo.

I mezzi, due Bell noleggiati e decollati dalla base di Elefsina, trasportavano ciascuno un equipaggio di due persone. I vigili del fuoco hanno confermato che le indagini sulle cause sono in corso. Tutti gli elicotteri dello stesso modello sono stati immediatamente a terra per precauzione, mentre le operazioni aeree proseguono con altri velivoli.

L’incendio, alimentato da venti molto forti, ha già distrutto oltre cento abitazioni e costretto evacuazioni in diverse località dell’Attica. La Grecia continua a fronteggiare più focolai contemporaneamente, con centinaia di pompieri e mezzi aerei ancora in azione.

I quattro uomini a bordo sono stati trasportati all’ospedale dell’Aeronautica militare di Atene. Due membri dell’equipaggio non ce l’hanno fatta: un pilota danese e un ufficiale di collegamento greco. I due del secondo elicottero, un pilota britannico e un altro coordinatore greco, sono sopravvissuti con ferite lievi. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha espresso profondo dolore per la perdita di due operatori impegnati in prima linea, sottolineando le condizioni meteorologiche estreme che complicano ogni intervento.

Un video circolato sui social mostra il momento della collisione a bassa quota: un velivolo colpisce l’altro, uno precipita in fiamme mentre il secondo scarica l’acqua e riesce a effettuare un atterraggio di emergenza.