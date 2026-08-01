Lo strano caso dell’influencer americana alla corte di Zelensky | Con Roberto Vivaldelli

Negli Stati Uniti si moltiplicano i segnali di un possibile riposizionamento sulla guerra in Ucraina. Dopo l’incontro tra Trump e Putin ad Anchorage e il successivo faccia a faccia tra Trump, Zelensky e Netanyahu, anche uno dei volti più radicali del mondo MAGA, l’influencer Laura Loomer, ha compiuto una svolta clamorosa: da strenua oppositrice di Zelensky, sostenitrice della tesi sulla presenza di nazisti in Ucraina, a intervistatrice del presidente ucraino durante un viaggio a Kiev.

Sul significato politico di questo cambiamento interviene a Un Giorno Speciale Roberto Vivaldelli, giornalista di InsideOver: “Lei è un po’ la spia di quello che pensa Trump, che ha un po’ cambiato idea sull’Ucraina. Dello spirito di Anchorage, cioè dell’incontro tra Trump e Putin, non è sostanzialmente rimasto nulla. Anche il recente incontro tra Lavrov e Rubio è andato molto male, peraltro è durato anche una mezz’oretta.” Bianchi precisa: “35 minuti.” E Vivaldelli conferma: “Esatto, non c’è molto da dire insomma.”

Il giornalista ricostruisce le aspettative disattese dell’amministrazione americana: “L’amministrazione Trump si aspettava che Putin mollasse completamente l’Iran. Chissà per quale motivo aveva questa speranza. E così ovviamente non è stato, perché i russi come i cinesi non ragionano in maniera così estemporanea come fa Trump, che peraltro è abbastanza difficile affidarsi a un uomo così imprevedibile, sarebbe abbastanza sciocco e imprudente. Infatti così è stato. E Trump sostanzialmente si è un po’ scocciato e anche per varie pressioni sull’Ucraina, come abbiamo visto anche dall’ottimo incontro con Zelensky, ha cambiato idea.”

Vivaldelli sposta poi l’attenzione sul trattamento mediatico riservato alla Loomer dopo la sua svolta: “Fino a ieri era definita una radicale di estrema destra MAGA, e per carità lo è, però ora viene celebrata anche sui vari media. Ho visto che è stata intervistata forse dalla BBC, sulla CNN. Insomma, adesso è diventata improvvisamente buona perché ha cambiato idea sull’Ucraina.” A pesare, secondo il giornalista, sono le sue dichiarazioni passate, rimosse dal dibattito pubblico: “Se andiamo a ripescare quello che ha detto la Loomer nel corso degli anni, a parte la cosa meno grave che ha detto, è definirsi orgogliosamente islamofoba. Poi ha definito i musulmani un cancro. Rispetto a Kamala Harris, ha detto che se avesse vinto le elezioni del 2024 la Casa Bianca puzzerà di curry. Quindi insomma un personaggio impresentabile che ora viene celebrato dai media internazionali solo perché ha cambiato—”