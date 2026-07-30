“Questa non è più la Juve!” ▷ Pruzzo spiazza tutti su Alajbegovic e Kolo Muani

La Juve accelera sul mercato per mettere a disposizione di Luciano Spalletti nuovi rinforzi offensivi. I bianconeri hanno raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino Randal Kolo Muani attraverso un’operazione che potrebbe arrivare complessivamente a 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’attaccante francese aveva già indossato la maglia juventina nel 2025, realizzando dieci reti in ventidue presenze.

In dirittura d’arrivo anche l’acquisto di Kerim Alajbegović, esterno offensivo bosniaco classe 2007. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen sulla base di circa 30 milioni di euro più cinque di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Due operazioni importanti dal punto di vista economico, ma che non convincono completamente Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport e News.

Juve, Pruzzo: “Alajbegovic e Kolo Muani? Giocatori di medio livello”

L’ex attaccante ha confrontato il mercato attuale dei bianconeri con quello della Juventus del passato, abituata ad acquistare alcuni dei migliori calciatori disponibili sulla scena internazionale.

“Io sono rimasto indietro, a quando questo club prendeva il meglio che c’era sulla piazza. Non pretendo che torni Platini o che arrivi un altro Ibrahimović, ma oggi la Juventus è diventata una società assolutamente in difficoltà”, ha commentato Pruzzo.

Nel mirino sono finite soprattutto la qualità e l’incidenza immediata dei nuovi rinforzi: “La Juve fa fatica persino quando deve prendere calciatori di medio livello. Siamo alla fine di luglio e arrivano giocatori dei quali non so dire cosa possano realmente spostare in una squadra come questa”.

Secondo il Bomber, dunque, le difficoltà del club non riguarderebbero soltanto la possibilità di raggiungere i grandi campioni, ma anche la capacità di individuare calciatori in grado di cambiare concretamente il livello della squadra.

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