Corazzi svela il retroscena su Gasperini ▷ “Arrogante? Non è sbagliato definirlo così, ma…”

Terminato il primo anno sulla panchina giallorossa, Gian Piero Gasperini ha riportato la Roma in Champions League dopo che il club ha chiuso il campionato al terzo posto, centrando l’obiettivo al termine di Hellas Verona-Roma, con la squadra che è tornata a giocare nella massima competizione continentale dopo sette anni. Un percorso arrivato dopo un avvicendamento tecnico che ha visto l’addio di Claudio Ranieri, passato dalla panchina al ruolo di senior advisor della proprietà Friedkin, e la successiva rottura anche con l’ex ds Massara.

Su questi temi è intervenuto Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio, ospite di Radio Radio Lo Sport. Il giornalista ha raccontato un episodio avvenuto a Zingonia, alla vigilia di una sfida di Europa League dell’Atalanta, quando Gasperini decise all’ultimo di schierare le riserve contro il volere dello staff, arrivando a chiamare in causa direttamente il presidente Antonio Percassi. “Questo è proprio un atto da imperatore”, ha raccontato Corazzi, aggiungendo che si tratta di “uno che ha una visione incredibile e lotta sempre per il bene della società per cui lavora”.

Sul mercato, il direttore ha aperto alla possibilità di un colpo per l’attacco giallorosso, ricordando che il nome era già stato seguito da Daniele De Rossi quando sedeva sulla panchina capitolina. Sui rapporti con Massara e Ranieri, invece, Corazzi ha spiegato che il tecnico “aveva bisogno di un direttore con il quale ha già lavorato e che sapeva che lo poteva seguire”, mentre su Massara ha osservato: “è un ottimo numero 2, non è un numero 1 a livello di carattere, personalità”.

Guardando alla prossima Champions League, Corazzi si è detto fiducioso: secondo lui il tecnico piemontese porta con sé l’esperienza di nove anni sulla panchina dell’Atalanta, con cinque qualificazioni alla competizione europea più prestigiosa, un curriculum che per il giornalista rappresenta una garanzia anche in chiave giallorossa.