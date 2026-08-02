Non è bastata la pesante sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City a far calare la tensione in casa Roma: nel finale dell’amichevole disputata in Galles si è consumato un acceso confronto tra alcuni senatori della squadra giallorossa. L’episodio è avvenuto subito dopo la quarta rete incassata dai giallorossi, in un pomeriggio già segnato da difficoltà evidenti per la squadra di Gasperini.

A scatenare il nervosismo sarebbe stata una decisione arbitrale: i giallorossi protestavano per un presunto fallo non sanzionato ai danni del neoacquisto Santiago Castro. A muoversi per primo verso il direttore di gara è stato Matias Soulé, subito raggiunto da Paulo Dybala, già nervoso per alcuni interventi ritenuti troppo duri da parte dei giocatori inglesi.

È stato a quel punto che Bryan Cristante ha provato a riportare la calma tra i compagni, ma il suo intervento non è stato gradito: Dybala lo ha allontanato con una spinta, arrivando faccia a faccia con il centrocampista, mentre Soulé si è allontanato continuando a protestare, rivolgendosi a Cristante con parole poco concilianti.

La tensione, come riportato da più testate, è rientrata nel giro di pochi istanti. Resta però l’immagine di una Roma nervosa, reduce da due amichevoli senza vittorie — il 3-3 contro il Cannes e ora il 4-1 di Cardiff — e alla ricerca di equilibri ancora da trovare a pochi giorni dall’inizio ufficiale della preparazione in vista della nuova stagione, che vedrà i giallorossi impegnati anche in Champions League.