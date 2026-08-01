La stoccata di Gasperini da Cardiff ▷ “Mercato strano, la squadra è incompleta”

Prima sconfitta della preparazione estiva per la Roma, travolta 4-1 dal Cardiff City nel primo test amichevole del ritiro in Galles. I giallorossi, che nella prossima stagione affronteranno una squadra neopromossa dalla League One alla Championship, sono usciti dal campo con una pesante sconfitta dopo il pareggio per 3-3 ottenuto contro il Cannes. Il Cardiff si è imposto grazie alla doppietta di Ashford e alle reti di Salech e Tanner, mentre l’unico gol giallorosso è arrivato da Dybala, che in precedenza aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Nella gara ha debuttato Santiago Castro, il nuovo centravanti argentino arrivato dal Bologna.

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione ai microfoni dei giornalisti, spiegando che la squadra era “ancora in difficoltà su qualcuno, soprattutto dietro” e che gli errori nel primo tempo hanno determinato il risultato. Il tecnico ha comunque sottolineato che “quando riuscivamo ad andare in avanti” la squadra ha prodotto anche buone trame di gioco.

Sul mercato, l’allenatore ha ammesso che la sessione è stata condizionata dal Mondiale per Club e che la rosa, dopo diverse partenze, resta “assolutamente da completare”. Tra le priorità indicate da Gasperini c’è l’arrivo di un difensore, dopo che al momento la Roma può contare solo su cinque centrali. Sull’acquisto di Castro, il tecnico si è detto soddisfatto, definendolo “una grande operazione” e spiegando che il nuovo centravanti potrà alternarsi con Donyell Malen per gestire il carico di partite in vista di una stagione con anche la Champions League.

Guardando al reparto arretrato, Gasperini ha ricordato che l’organico dell’anno scorso prevedeva l’arrivo di un difensore, un esterno e due attaccanti, obiettivo che considera ancora raggiungibile nonostante le cessioni. Nel frattempo la Roma ha già definito l’arrivo del difensore greco Koulierakis dal Wolfsburg, in attesa di raggiungere il gruppo in ritiro.