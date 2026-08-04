Il 4-1 della Roma contro il Newport County ha fornito importanti indicazioni, soprattutto sulle qualità e la versatilità di Mario Hermoso. Schierato da Gian Piero Gasperini in una posizione più avanzata rispetto al solito, lo spagnolo ha reagito con una prestazione di primo piano: rete, rigore procurato e presenza importante a centrocampo, in tutte le fasi del gioco.

Newport-Roma, Hermoso: «Bisogna giocare dove decide il mister»

Al termine della partita, il difensore ha raccontato le sensazioni provate nel nuovo ruolo, ammettendo di aver avuto bisogno di qualche minuto per adattarsi ai movimenti richiesti.

«Per me era una posizione un po’ diversa, soprattutto per la testa e per i movimenti, ma alla fine mi sono trovato molto bene con i compagni», ha spiegato Hermoso.

Lo spagnolo ha poi sottolineato l’importanza di mettersi completamente a disposizione di Gasperini:

«Dobbiamo avere la mentalità di giocare nel ruolo in cui il mister decide di metterci. Ci alleniamo per migliorarci e proviamo a fare quello che ci chiede».

Una soluzione tattica che potrebbe trasformare Hermoso in un vero jolly per la nuova Roma. La sua capacità di impostare, inserirsi e accompagnare l’azione offre infatti a Gasperini un’alternativa in più, soprattutto in attesa che la rosa venga completata.

Il calciatore ha parlato anche dei nuovi arrivati Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis, promuovendone l’approccio:

«Sono due ragazzi che hanno voglia di fare bene. Possono diventare pezzi importanti per affrontare una grande stagione in campionato e in Champions League».

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