Via libera alla proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora, in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Il provvedimento è passato alla Camera con 178 voti favorevoli e 97 astensioni. Ora manca solo il voto del Senato. La data individuata è il 17 giugno: lo stesso giorno del 1983, il conduttore televisivo venne arrestato con accuse di traffico di droga e associazione di stampo mafioso da cui sarebbe stato poi completamente scagionato solo dopo anni di peripezie legali.

Il voto ha messo però in luce una frattura tra maggioranza e opposizioni. Il centrodestra, Italia Viva e Azione hanno sostenuto compatti il testo, mentre Pd, M5s e Avs hanno scelto la via dell’astensione. A motivare la posizione dem è stata la deputata Rachele Scarpa, secondo cui il provvedimento sarebbe arrivato in Aula “senza il mandato al relatore, senza la discussione degli emendamenti e senza un vero confronto in commissione”. Nelle sue parole, si tratta comunque di un’astensione che vuole restare aperta a un voto favorevole in Senato, qualora, dice la deputata, venga garantito un confronto più approfondito.

Le reazioni

Il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha parlato di “una battaglia storica” del partito, rivendicando il valore garantista dell’iniziativa: “La malagiustizia esiste e rovina la vita delle persone che ne sono vittime”. Ha commentato invece le astensioni la figlia di Enzo Tortora, Gaia Tortora, vicedirettrice del TgLa7, che su X ha bollato senza mezzi termini la scelta delle opposizioni di astenersi. “Pd, M5s e Avs astenuti alla camera su giornata vittime errori giudiziari. Fate pena. Siete incommentabili”.

Pd m5s e avs astenuti alla camera su giornata vittime errori giudiziari. Fate pena. Siete incommentabili. — Gaia Tortora🐦 (@gaiatortora) August 4, 2026

Il primo firmatario del testo, Davide Faraone di Italia Viva, ha invece puntato il dito contro i tempi dell’iter parlamentare, segnalando come i ritardi accumulati rischino di lasciare il provvedimento fermo a un solo ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.