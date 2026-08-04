Buonguerrieri silenziata: bagarre totale in aula ▷ “Non lo chiami Giuseppi!”

Nuova tensione ieri alla Camera dei Deputati, dove l’intervento della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri sui lavori della Commissione d’inchiesta sul Covid ha scatenato una bagarre tra i banchi del Movimento 5 Stelle e quelli della maggioranza, costringendo la presidenza a sospendere la seduta per due volte.

Lo scontro si inserisce in un clima già tesissimo attorno alla Commissione, alimentato dal caso delle dimissioni di Giuseppe Conte: l’ex presidente del Consiglio ha lasciato l’organismo parlamentare per poter essere ascoltato in audizione come testimone, ma il presidente della Commissione Marco Lisei ha disposto il rinvio dell’audizione, inizialmente fissata per oggi 4 agosto. La decisione ha innescato un duro braccio di ferro politico: Fratelli d’Italia accusa il leader pentastellato di aver cercato di sottrarsi al confronto dando disponibilità per un giorno in cui non sarebbe potuto essere audito, mentre dal fronte M5S si parla di una convocazione prima fissata e poi annullata dalla stessa maggioranza.

Qui subentra la posizione di Buonguerrieri, che nelle sue dichiarazioni ha definito Conte “un bugiardo”, sostenendo che avesse limitato la propria disponibilità ai soli giorni 4 e 5 agosto pur essendo consapevole dell’impegno delle Aule parlamentari con le votazioni in calendario. Di segno opposto la lettura di alcuni componenti M5S della Commissione, secondo cui sarebbe stata la maggioranza a convocare e poi annullare l’audizione, ricordando come la convocazione fosse stata inviata solo il 31 luglio, a calendari parlamentari già fissati.

Non è la prima volta che un intervento di Buonguerrieri in Commissione Covid genera scintille: la capogruppo di FdI è stata più volte protagonista di scontri diretti con le opposizioni sui temi delle deleghe investigative e delle responsabilità della gestione pandemica.