In un video di Vannacci si nasconde il vero volto dell’anglobalizzazione

E’ celermente divenuto virale il video, prodotto con l’intelligenza artificiale, che mostra il prode generale Vannacci nei panni dell’imperatore che riceve il fascio littorio da Giorgia Meloni con la folla festante. In assenza di contenuti concettuali e di proposte teoriche fondate, il fondatore del partito liberale atlantista, detto Futuro Nazionale, non trova di meglio che rilanciare video demenziali, dai contenuti infimi, buoni soltanto ad abbassare il già peraltro bassissimo livello della comunicazione politica oggi imperante nella nostra sventurata Italia.

Il paradigma di riferimento, come non è arduo comprendere, è, ça va sans dire, Donald Trump, il quale in questi anni ha letteralmente invaso la rete con demenziali video e immagini prodotti sempre con l’intelligenza artificiale. Vannacci e la destra bluette neoliberale si definiscono pomposamente “patrioti”, ma in realtà rivelano di avere un immaginario totalmente subalterno alla forma mentis del nichilismo americano. L’imbarbarimento della politica italiana, sempre più tarata sul modello americano, a destra come a sinistra, passa anche da qui.

La Prima Repubblica e la fine delle categorie concettuali

Ai tempi della Prima Repubblica, mai sufficientemente rimpianta, i politici proponevano programmi articolati mediante categorie concettuali più o meno elaborate, più o meno raffinate. Programmi che tra loro non coincidevano e che anzi facevano valere visioni del mondo piuttosto differenziate, incardinate su ordini valoriali diversi.

Oggi, il tempo dell’evaporazione del politico, stiamo assistendo a una semplificazione mostruosa, in grazia della quale i meme e i video generati con l’intelligenza artificiale vanno a rimpiazzare le categorizzazioni e le concettualizzazioni, di fatto sempre ribadendo il messaggio unico della globalizzazione liberale imperialistica, quella che in altra sede abbiamo anche proposto di qualificare come globalizzazione e come anglobalizzazione.

Globalizzazione e anglobalizzazione: le due facce del dominio

Con globalizzazione alludiamo a un processo di abbassamento planetario dei diritti in nome del mercato unificato e della concorrenza no border. Per anglobalizzazione intendiamo invece la dinamica di estensione illimitata dell’imperialismo sans frontières della civiltà talassocratica dell’hamburger, che unifica il mondo sotto le insegne del suo imperialismo. Imperialismo in grazia del quale essa, la civiltà del dollaro, riesce a saturare l’intero pianeta con il suo dominio.

RadioAttività, Lampi del Pensiero Quotidiano | Con Diego Fusaro