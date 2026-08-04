Zion Suzuki è a un passo dalla Juve: operazione a sorpresa che coinvolge anche il Paris Saint-Germain. Il portiere giapponese, infatti, secondo quanto riferito dal direttore Ilario Di Giovambattista, dovrebbe essere acquistato dalla società francese e poi ceduto in prestito ai bianconeri, con l’accordo ormai prossimo alla sottoscrizione.

Il PSG ha presentato ai dirigenti del Parma un’offerta per ottenere il cartellino dell’estremo difensore, che avrebbe visto prevalere assai nettamente la concorrenza della Juventus. Tuttavia, proprio il sovraffollamento del reparto dei portieri in casa parigina avrebbe aperto la strada alla soluzione del prestito alla Vecchia Signora. Consentendo quindi alla società bianconera di garantirsi già l’ingaggio dell’ex portiere dei Ducali senza ingenti spese immediate.

Maida: «Ecco perché la Juve ha scelto Suzuki»

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Maida ha spiegato quale sarebbe la principale ragione tecnica alla base della scelta della Juventus.

«Me lo hanno spiegato: è il miglior portiere del campionato a giocare con i piedi sotto pressione», ha affermato il giornalista.

La qualità del portiere giapponese non dipenderebbe soltanto dalla precisione dei passaggi e dalla profondità dei suoi lanci. Il vero valore aggiunto sarebbe infatti la capacità di partecipare attivamente alla costruzione del gioco, diventando di fatto un uomo in più contro il pressing avversario.

«Non è soltanto come tocca il pallone o i lanci che riesce a fare. In un calcio moderno basato sull’aggressività e sull’uomo contro uomo, è un giocatore che ti garantisce la superiorità numerica in uscita».

Suzuki rappresenterebbe quindi una scelta funzionale all’idea di una Juventus intenzionata a costruire dal basso anche nelle situazioni di maggiore pressione. Il suo eventuale arrivo in prestito dal PSG consentirebbe inoltre ai bianconeri di rinforzare subito la porta, rimandando o evitando de facto un investimento diretto da circa 30 milioni di euro.

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