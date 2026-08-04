Preoccupazione, a dir poco, dopo il fischio finale di Newport County-Roma, amichevole vinta 4-1 dalla squadra di Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala ha infatti lasciato il Rodney Parade con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, conseguenza di un duro intervento subìto nel corso del secondo tempo.

L’argentino è stato colpito da dietro mentre la Roma stava ripartendo in contropiede. Un’entrata particolarmente dura, soprattutto considerando il carattere amichevole della partita. Un gesto brutto e evitabilissimo, che ha immediatamente acceso gli animi: subito i compagni sono intervenuti per difendere la Joya e in campo è scattata la rissa. Con il neo arrivato Santiago Castro tra i primi a confrontarsi con gli avversari.

Anche Gasperini è andato su tutte le furie, dando vita a un acceso confronto verbale con la panchina avversaria. Dybala, rimasto a terra per alcuni istanti, è stato poi sostituito e a fine gara ha lasciato lo stadio con il ginocchio medicato.

Al momento la Roma non ha dato comunicazioni ufficiali sulle condizioni del numero 21. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore se saranno necessari ulteriori accertamenti,. Certo, visti i precedenti, la cautela e la paura sono inevitabili…

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