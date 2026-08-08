“Vi dimostro che sui migranti in spagna ci hanno raccontato solo bugie” | Con Galeazzo Bignami

Nei giorni scorsi si è assistito a una vera e propria strumentalizzazione mediatica sulla vicenda Schengen legata ai fatti accaduti in Spagna, con una narrazione distorta secondo cui il governo italiano avrebbe chiuso le frontiere obbligando i cittadini spagnoli a viaggiare con il passaporto. Una ricostruzione che, secondo quanto denunciato, il giornalismo mainstream non avrebbe avuto interesse a chiarire correttamente.

I numeri smentiscono la narrazione ufficiale

A fare chiarezza è intervenuto Galeazzo Bignami, che ha fornito alcuni dati concreti: in soli due giorni sono entrati in Spagna più immigrati di quanti ne siano arrivati negli ultimi sei mesi, anche moltiplicando quel dato per quattro. Alla tesi secondo cui questi migranti resterebbero confinati nel territorio geografico africano, i fatti risponderebbero diversamente: basta consultare la cronaca per verificare che le persone stanno già attraversando i 17 chilometri che separano le coste nordafricane da quelle sud-europee, con barchini e altri mezzi di fortuna, per poi muoversi liberamente in tutta Europa una volta giunte in territorio spagnolo.

La regolarizzazione di un milione di migranti

Il premier spagnolo Sánchez avrebbe già mostrato in passato la volontà di non contrastare il fenomeno, regolarizzando circa un milione di migranti — una cifra pari a tre volte la popolazione di Bologna. Un avvertimento in tal senso sarebbe stato rivolto alla Spagna già a giugno non solo da Giorgia Meloni, ma anche dalla premier danese Mette Frederiksen, che avrebbe segnalato come le scelte spagnole riguardassero l’intera Europa. Il tema, dunque, non sarebbe circoscritto ai soli fatti recenti, ma rappresenterebbe l’ultima goccia di una questione più ampia.

Il precedente francese

A chi protesta contro le misure italiane viene ricordato un altro precedente: la Francia ha sospeso Schengen nei confronti dell’Italia da 11 anni, nel tratto di confine tra Ventimiglia e Nizza, senza che questo abbia generato le stesse polemiche. Una linea di condotta considerata da Macron accettabile, ma che diventerebbe oggetto di critica quando è l’Italia ad applicarla verso altri Paesi – un doppio standard bollato come un ragionamento “anti-italiano”.