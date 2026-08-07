Gasperini diserta sky! Retroscena Friedkin: “Ecco cosa gli hanno detto” | Di Giovambattista

CASO “SKY” – La Roma continua a lavorare per completare la rosa di Gian Piero Gasperini, ma a pochi giorni dall’inizio del campionato resta ancora aperta una delle questioni principali del mercato giallorosso: l’arrivo di un esterno offensivo di alto livello.

Nella serata di ieri giovedì 6 agosto, il tecnico avrebbe dovuto concedere un’intervista a Sky Sport direttamente dal ritiro in Galles, ma il collegamento programmato non è mai avvenuto. La spiegazione circolata nelle ore successive ha ricondotto il forfait a un meeting di mercato con la società (con un piccolo dettaglio: Ryan Friedkin già non era più presente in Galles…).

In entrata, al centro delle valutazioni resta soprattutto il nome di Antonio Nusa. Il Lipsia continua a chiedere circa 60 milioni di euro per il norvegese, cifra che rende l’operazione estremamente complessa. Ma dopo Greenwood e Summerville, Gasperini può davvero accettare l’arrivo di un altro che non sia il norvegese?

Gasperini, Di Giovambattista: “Il silenzio a Sky? Un modo elegante per manifestare malcontento”

Sul mancato intervento televisivo di Gasperini è tornato Ilario Di Giovambattista durante Radio Radio Lo Sport, proponendo una lettura diversa rispetto alla motivazione legata esclusivamente agli impegni del tecnico.

“Era un’intervista programmata: Sky aveva mandato gli inviati, gli operatori e tutta la troupe. Mi riesce difficile pensare che non si potessero trovare quindici minuti”, ha spiegato.

Secondo il direttore, dietro il silenzio potrebbe esserci soprattutto la volontà di Gasperini di evitare, in questo momento, domande inevitabili sul mercato: “Probabilmente non vuole essere sollecitato su un argomento sul quale non è detto che sia così felice. Secondo me può essere un modo elegante per manifestare il proprio malcontento”.

Il nodo sarebbe ancora una volta quello degli esterni offensivi richiesti dal tecnico. Tassello per cui, secondo un’indiscrezione raccolta da lui e Enrico Camelio, la proprietà avrebbe fatto capire a Gasperini che il budget a disposizione non arriverebbe ai 60 milioni necessari per un’operazione come quella per Nusa.

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