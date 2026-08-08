Roma, Camelio attacca Vocalelli: “Sei incoerente! Quando parli di Gasperini…”

Non c’è niente da fare: il mercato della Roma di Gasperini resta uno dei temi più caldi di queste settimane. Dopo l’arrivo di Santiago Castro dal Bologna, la società ha incontrato diverse difficoltà nelle operazioni successive. Se da un lato, infatti, sulla fascia destra i giallorossi hanno finalmente trovato una quadra con l’ingaggio (ufficioso) di Nahuel Molina dall’Atletico Madrid, dall’altro resta il nodo spinoso dell’attaccante esterno sinistro, posizione sulla quale il tecnico insiste ormai da tempo.

Proprio i tempi del mercato sono diventati motivo di discussione. Gasperini aveva già parlato nelle scorse settimane di una società più lenta del previsto nelle operazioni e, nelle ultime ore, il suo mancato intervento programmato con Sky ha alimentato ulteriormente il dibattito sul suo grado di soddisfazione.

Camelio vs Vocalelli, scontro in diretta su Gasperini e il mercato della Roma

Proprio sulla gestione delle trattative è esploso un duro confronto tra Enrico Camelio e Alessandro Vocalelli, in diretta su Radio Radio Lo Sport.

L’ex direttore del Corriere dello Sport ha invitato a non trasformare il ritardo della Roma in una situazione drammatica. Secondo il giornalista, la società deve certamente accelerare, ma sta contemporaneamente inseguendo profili di livello elevato, per i quali le trattative richiedono inevitabilmente più tempo.

“La Roma è sicuramente in ritardo e deve accelerare, però alcune operazioni le ha già concluse. Preferisco che continui a inseguire giocatori importanti piuttosto che abbassare il livello degli obiettivi soltanto per fare prima”, è stata in sintesi la posizione di Vocalelli.

Una lettura che ha provocato la reazione immediata di Camelio, secondo il quale lo stesso metro di giudizio non sarebbe stato utilizzato nella stagione precedente, quando le difficoltà sul mercato venivano imputate con maggiore durezza all’allora dirigenza.

“Adesso facciamo figli e figliastri? L’anno scorso, quando una trattativa si complicava, si diceva che Massara dormiva e che bisognava essere più veloci. Non possiamo cambiare versione a seconda delle persone”, ha attaccato Camelio.

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