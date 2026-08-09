“Inter attenta: il vero rischio per lo scudetto non è quello che pensi” | L’allarme di Sabatini

Il Milan si è rinforzato in maniera significativa in questo mercato, ma il gap da ricucire con i cugini è ampio. Roma e Napoli restano in attesa di colpi mirati, e al momento non sembrano poter impensierire i Campioni d’Italia in carica nella prossima stagione. La Juventus è ancora indietro, alla ricerca di altri innesti che possano rimetterla al vertice del calcio italiano. Il Como è la nuova realtà del calcio italiano, il mercato in entrata che ha fatto fino ad ora certifica la voglia di crescere ulteriormente.

A parte il Milan, le altre non hanno speso tanto e come la squadra di Fabregas, che adesso può mettere nel mirino l’Inter. Il Como può davvero entrare a pieno titolo nella lotta Scudetto? L’idea di Sandro Sabatini è chiara: “Lo scorso anno sono partiti con lo slogan – Como si dice Europa- adesso con Chalobah e qualche altro acquisto potrebbero dire – Como si dice Scudetto? – hanno una quantità di soldi da poterselo permettere”.