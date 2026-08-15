L’unico vero problema della sanità italiana

Io pago le tasse come chiunque altro. Con quelle tasse costruisco l’ospedale, e con quelle tasse costruisco gli strumenti che dovrebbero renderlo efficiente. Poi però scopro che quello stesso ospedale, per una parte della giornata, diventa terreno di un esercizio privatistico riservato a chi può permetterselo. E qui la domanda non è più tecnica, è di principio: dov’è finita l’uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione?

Perché la realtà, spogliata di ogni ipocrisia, è questa: se ho i soldi mi opero in due giorni, se non li ho aspetto nove mesi, un anno. Nella nostra Carta non c’è scritto da nessuna parte che la salute si eroga a due velocità a seconda del conto in banca. Eppure accade, tutti i giorni, dentro edifici costruiti con i contributi di tutti. Non è peculato solo perché una legge dello Stato lo consente. Ma il fatto che sia legale non lo rende meno ingiusto.

Mi si dice sempre la stessa cosa: se non paghiamo di più, i grandi medici se ne vanno.

Non sono d’accordo.

Un medico diventa grande medico perché lo Stato gli ha messo a disposizione un reparto, dei pazienti, una struttura. Il valore è reciproco. Il problema non è pagare meglio chi già lavora in un sistema pubblico che noi abbiamo edificato: il problema è aver creato le condizioni per un’attività lucrativa sul bisogno delle persone. E questo, per me, resta inaccettabile.

Non è colpa dei medici, sia chiaro. La categoria ha ogni diritto di esercitare l’intramoenia, perché è la legge a consentirlo. Il punto è che quella legge andrebbe cambiata, se il problema è di risorse: più infermieri, più OSS, reparti con strumenti all’avanguardia, investimenti veri nella ricerca. Sono pronto a dire, senza remore, che nella sanità andrebbero investite cento volte le risorse che destiniamo ad altro. Ma quando sento chiedere “ha un’assicurazione?” prima ancora di essere visitato in un ospedale pubblico, capisco che abbiamo smarrito il senso stesso della parola pubblico.

Si parla di continuo delle piccolezze della politica, e si lasciano marcire i nodi che intaccano i valori fondanti della Repubblica. C’è chi prende mille euro al mese e non potrà mai permettersi un’assicurazione: per lui la sanità pubblica, nei momenti in cui la vita va salvata, semplicemente non esiste. Mentre chi ha i soldi si salva sempre, sugli stessi beni, negli stessi strumenti, nella stessa struttura pubblica che tutti abbiamo contribuito a costruire.

L’Italia è una Repubblica dove tutti contribuiscono in ragione delle proprie possibilità economiche, per generare servizi che non possono essere riservati, con privilegio, a chi ha i soldi. Non è un’opinione. È scritto nella Costituzione. Manca solo qualcuno che abbia il coraggio di dirlo in politica, e di agire di conseguenza.

Enrico Michetti, 15 agosto 2026