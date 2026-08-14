“Destra-sinistra? La vera scelta è ripensare all’uscita dall’Unione Europea” | Enrico Michetti

Pareggio di bilancio, deficit al 3%, sistema di cambio fisso: l’Unione Europea non sembra essere più di un’Unione monetaria, un sistema complesso di regole, alcune infondate, che mirano alla stabilità non dei vari popoli che la abitano, ma alla stabilità della moneta. Il “Whatever it takes” tanto osannato lo rispecchia. E’ ciò che abbiamo spiegato e raccontato negli anni, tramite pillole (quelle del prof. Valerio Malvezzi) e interventi in diretta.

Col pareggio di bilancio, lo Stato non è più Stato, ma un’azienda che non può permettersi spesa quando serve, anche a causa di un limite, il deficit, stabilito in assenza di criteri scientifici e non negoziabile. Allo Stato rimane l’arduo compito allora di gestire risorse in uno spazio ristretto. E quando si trova in situazioni di crisi, deve tagliare da una parte per restituire qualcosa dall’altra.

Ma l’economia non è sempre stata così.

L’intervento del prof. Enrico Michetti in diretta.