In Italia parte la difesa di Fauci ▷ Contri: “Ecco perché ora non possono non invocare l’omertà”

Dall’audizione al Congresso degli Stati Uniti di Anthony Fauci, figura chiave nella sanità americana durante il Covid, sono usciti spezzoni di video diventati viralissimi sul web: emblematico il continuo richiamo (più di 100 volte) al Quinto Emendamento da parte dell’ex NIAID per non rispondere ai senatori. Il senatore Rand Paul in particolare si è mosso contro l’immunologo, portando avanti una denuncia per oltraggio al Congresso, votata la scorsa settimana con parere favorevole. Ora la pratica passa nelle mani del Dipartimento di Giustizia.
In Italia le notizia dagli USA recano sconforto a chi, durante la pandemia, aveva supportato la linea Fauci.
Il commento in diretta di Alberto Contri.