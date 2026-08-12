La nuova proposta dopo la bufera Ranucci ▷ Duranti: “Rendete la RAI il vostro avamposto di partito?”

Il caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci continua a occupare le prime pagine, con letture spesso divergenti. Repubblica ha dedicato ampio spazio al presunto “assedio” mediatico e giudiziario attorno al conduttore di Report, ricostruendo il rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola, l’ex faccendiere arrestato come presunto mandante della bomba esplosa nell’ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia.

La Verità ha pubblicato stralci dell’ordinanza della Gip Iole Moricca, che ricostruisce una conversazione telefonica tra Ranucci e Lavitola nella quale i due avrebbero tentato di costruire una giustificazione a una circostanza contestata nell’inchiesta, senza però trovare riscontri coerenti: secondo il giudice, scrive il quotidiano, “i tre cercavano una giustificazione alla circostanza con­te­stata nel decreto di per­qui­si­zione senza però trovare una soluzione“. Sul fronte politico, Il Fatto Quotidiano ha dato voce a Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del PD, secondo cui l’attacco a Report si inserirebbe in un più ampio disegno di controllo della Rai in vista delle elezioni, sintetizzato nel titolo “TeleMeloni vuole Report nell’anno delle elezioni”.

Su questo intreccio di versioni giornalistiche e politiche è intervenuto Fabio Duranti.

L’analisi di Fabio Duranti

“Due giornali che raccontano due cose diverse. E poi c’è Il Fatto Quotidiano. Ruotolo del PD dice: “TeleMeloni vuole Report nell’anno delle elezioni”. Ma allora che cosa ci dice Ruotolo, che tra l’altro è stato un giornalista prima di essere un politico? Ci dice che il pubblico non può aspettarsi la verità, o comunque un giornalismo indipendente al di là dell’ideologia e degli schieramenti politici. I giornalisti sono tutti schierati. Praticamente siccome la Meloni, ‘TeleMeloni’, vuole il posto per le prossime elezioni, allora noi facciamo battaglia? Ma quindi vi state spartendo i posti dove fare le vostre propagande? Una cosa così non può esistere. Noi vogliamo un luogo indipendente dove si parla, non degli avamposti delle varie parti politiche pagati da noi contribuenti. Avete capito?”