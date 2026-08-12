Moretto: “Martinelli-Roma, Mora in bilico, Frattesi-Lazio e Spence-Inter: vi svelo tutto”

Il calciomercato entra nella sua fase più calda. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, le indiscrezioni e le trattative si susseguono a ritmo serrato. A fare il punto sulle principali operazioni è stato Matteo Moretto, ospite a Radio Radio Lo Sport.

Giornalista ed esperto di calciomercato, Moretto è una delle firme più importanti nel panorama delle trattative internazionali. Durante la sua carriera da giornalista è riuscito a costruire una solida reputazione grazie alla sua affidabilità nell’anticipare notizie e retroscena di mercato. Punto fermo della sua esperienza, l’amico e collega Fabrizio Romano, uno dei principali riferimenti mondiali in ambito calcistico.

A Radio Radio Lo Sport, Matteo Moretto ha affrontato diversi punti riguardanti le trattative più calde delle squadre di Serie A, partendo dalla situazione di Rodrigo Mora e della Roma. La trattativa con il Porto procede a ritmo serrato, ma non è ancora completamente definita: restano ancora da sistemare alcuni dettagli, tra cui le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto e la valutazione finale dell’operazione.

Spazio anche a Davide Frattesi, ormai ad un passo dalla Lazio in prestito con obbligo condizionato, e a Spence, pronto a vestire la maglia dell’Inter.

Non solo Frattesi: un altro giocatore che potrebbe lasciare Appiano Gentile è Luis Henrique, anch’esso verso Roma, stavolta sponda giallorossa. Nonostante i dialoghi positivi tra Roma e Inter, l’operazione sarebbe però tutt’altro che chiusa. Il giocatore, infatti, ancora non avrebbe dato il consenso al trasferimento nella Capitale. Ma non è tutto: Moretto ha raccontato un retroscena riguardante la trattativa, spiegando che non tutti all’interno dell’area tecnica della Roma sarebbero pienamente convinti del profilo di Luis Henrique.

Questi sono solo alcuni dei temi trattati dal giornalista nel corso dell’intervista: ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport.