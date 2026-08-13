Roma-Luis Henrique, Melli lo massacra: “Da Scudetto!? Mi mangio un fenicottero crudo”

La Roma accelera per Luis Henrique: i giallorossi hanno trovato una base d’intesa con l’Inter per un’operazione che potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Ma resta da ottenere l’ok definitivo del brasiliano, che nelle ultime ore ha aperto alla possibilità di ascoltare la proposta romanista.

Il classe 2001 è un profilo apprezzato anche da Gian Piero Gasperini, che potrebbe impiegarlo sulle due fasce e, stando alle ricostruzioni di mercato, anche in posizione più avanzata. La Roma lo considera dunque un elemento funzionale per ampliare le rotazioni in una stagione che comprenderà anche la Champions League.

L’eventuale cifra dell’operazione ha però acceso il dibattito. Luis Henrique era arrivato all’Inter nell’estate 2025 dal Marsiglia per una cifra riportata intorno ai 23 milioni più bonus. Un esborso vicino ai 30 milioni permetterebbe quindi ai nerazzurri di recuperare e potenzialmente valorizzare l’investimento effettuato solo un anno fa.

Roma, Melli boccia Luis Henrique: “L’affare lo fa l’Inter”

In diretta su Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha espresso un giudizio durissimo sul possibile trasferimento del brasiliano nella Capitale. Per il giornalista, la questione non riguarda soltanto il prezzo, ma soprattutto il livello del giocatore rispetto alle ambizioni della Roma.

“Luis Henrique? L’affare lo fa l’Inter. È un ‘eccetera’, non ti aggiunge nulla”, ha attaccato Melli.

Ancora più netto il giudizio sull’eventualità che l’operazione possa avvicinarsi ai 30 milioni: secondo il giornalista, a Milano avrebbero motivo di festeggiare una cessione a quelle condizioni, considerando che il brasiliano non sarebbe mai riuscito a convincere pienamente nella sua esperienza nerazzurra.

“Se gli dai 30 milioni, all’Inter fanno una festa che dura una settimana. Basta parlare con chi segue i nerazzurri: non ha mai convinto”, ha aggiunto.

Nel dibattito è stato sottolineato come la capacità di Gasperini di valorizzare gli esterni possa rappresentare una variabile importante. Melli, però, resta molto scettico e distingue nettamente tra un calciatore utile alla rotazione e un rinforzo capace di alzare il livello della squadra.

“La Roma non sta prendendo un protagonista dello Scudetto. Sta prendendo un gregario, e nemmeno uno dei primi. Se questo deve essere il completamento di una squadra da lotta Scudetto, allora io mi mangio un fenicottero semicrudo”.

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