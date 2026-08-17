Momenti di forte apprensione durante Bayern Monaco-Lipsia: negli ultimi minuti dell’amichevole vinta 3-1 dai bavaresi, Jamal Musiala si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco senza aver subito alcun contatto con un avversario. Immediato l’intervento dei compagni e dello staff medico.

Il trequartista tedesco era stato fino a quel momento uno dei protagonisti della partita. Entrato nella ripresa, aveva persino realizzato il gol del definitivo 3-1. Il tutto, solo pochi minuti prima dell’episodio che ha gelato inevitabilmente il pubblico dell’Allianz Arena.

Bayern-Lipsia, Musiala si accascia: l’intervento tempestivo di Saibari

A rendersi conto per primo delle difficoltà di Musiala è stato Ismael Saibari. Il nuovo compagno di squadra (ex PSV Eindhoven) lo ha raggiunto rapidamente e lo ha accompagnato a terra. Poi anche Joshua Kimmich e molti fra i suoi compagni e avversari (insieme i sanitari del Bayern) sono intervenuti per prestare assistenza.

Per alcuni istanti nello stadio è calato il silenzio. Dopo le prime cure, però, è arrivato un segnale rassicurante dallo staff medico e Musiala è riuscito a lasciare il terreno di gioco camminando, anche se appariva ancora provato dall’accaduto.

Al termine della partita, il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha tranquillizzato l’ambiente sulle condizioni del giocatore: “La cosa più importante è che stia bene“.

Secondo quanto riferito dall’agenzia tedesca SID, Musiala avrebbe accusato vertigini e febbre in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate. Si tratta, però, di informazioni giornalistiche: al momento non è stata resa pubblica dal Bayern una diagnosi dettagliata che stabilisca con certezza la causa del malore.

Resta quindi lo spavento per immagini che hanno immediatamente richiamato l’attenzione di compagni, avversari e pubblico, ma anche il sollievo per le prime rassicurazioni arrivate dal club.

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